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إصابة 14 شخص إثر حادث تصادم بملوي في المنيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
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أصيبت 14 شخص إثر تعرضهم لحادث تصادم على الطريق الزراعي "القاهرة - أسوان" المار على مركز ملوى، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر اللازم، وجاري إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير.


كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 14 مصاب إثر حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ربع نقل، بالقرب من قرية دروه غرب مركز ملوى.

وبإنتقال قوات الامن تبين إصابة كلا من: عزية سعيد وهند عبد السلام واعر، ونحوي خليفة صابر، وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهم، كما أصيب كلا من: فاطمة شعبان وجمال سليمان، وتم تحويل الأولى إلى مستشفى المنيا الجامعي والثاني إلى مستشفى المنيا العام.

كما أصيب كلا من: عواطف عبد الرحمن، ورحمه عزمي شوقي، ومبروكة عبد الرحمن حسين، وكارما عيسى عبد الرحمن، وهدى محمد عمار، ونعيمة وافي حماد، ومنجي وافي حماد، وملوك عبد الرحمن حسين، وصباح خليفه محمد وتم تحويلهم إلى مستشفى ملوي العام.

وتحرر المحضر اللازم حول الحادث وتولت النيابة التحقيق.
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