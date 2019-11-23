محمد الباز: مصر بتحقق حاجة كويسة لشعبها كل يوم

أكد الإعلامي محمد الباز، أن ما يتم على أرض مصر مخالف تمامًا لـما يُرسم عن مصر سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات المعادية.



وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، أن شباب مصر في بطولة الأمم الإفريقية حققوا إنجازًا عظيمًا، وأثبتوا خلال البطولة أنهم رجال، وعملوا جيدًا، ولديهم إصرار على تحقيق انتصار لمصر في هذا التوقيت.



وأشار إلى أن إنجاز منتخب مصر الأوليمبي إنجار لمصر بالكامل، متابعًا: "مصر بتحقق حاجة كويسة، الكل بيفرح بيها كل يوم"، لافتًا إلى أنه كان هناك محاولة لاختطاف فرحة مصر بهذه البطولة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، معلقًا: "كفاية نفاق وتزييف للحقائق في مصر".

