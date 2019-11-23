Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد ويوثر على القاهرة في هذا التوقيت

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد بعض التقلبات الجوية، وهذا من مميزات فصل الخريف الذي تمر به مصر الآن، معقبًا: "لسه ما دخلناش فصل الشتاء، وهندخل رسميًا في نهاية شهر ديسمبر".

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك منخفض جوي في ليبيا سيبدأ يدخل غرب البلاد في السلوم الفترة المقبلة، وسترتفع درجة الحرارة، مشددًا على ضرورة القيادة بحذر في غرب البلاد، تحسبًا لوجود رياح محملة بالأتربة على الطرق الصحراوية.

ولفت إلى أن المنخفض سيبدأ يؤثر على القاهرة وباقي محافظات الجمهورية يوم الاثنين المقبل، وستصل درجة الحرارة لـ28 درجة، وهذا الدرجة مرتفعة في هذا التوقيت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منخفض جوي حالة الطقس توك شو توقعات الارصاد اليوم الأرصاد الان

أخبار تهمك

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

منذ ساعة و 22 دقيقة

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ ساعة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ ساعتين

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ ساعة و 25 دقيقة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ أقل من ساعتين

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

الآن

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد: هناك نشاط رياحي محمل بالأتربة على هذه الأماكن.. وتحذر المواطنين

"الأرصاد": تقلبات جوية لـ3 أشهر مع دخول الخريف (فيديو)

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الجو.. وتحذر: الطقس سيكون شديد البرودة في هذا التوقيت

ظاهرة غريبة تشهدها البلاد.. آخر أخبار الطقس في أنحاء الجمهورية

الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض شديد في درجات الحرارة

"لا تخففوا الملابس".. "الأرصاد" تحذر من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:14 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

03:58 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

04:23 م

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

06:45 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status