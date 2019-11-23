الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد ويوثر على القاهرة في هذا التوقيت

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة ستشهد بعض التقلبات الجوية، وهذا من مميزات فصل الخريف الذي تمر به مصر الآن، معقبًا: "لسه ما دخلناش فصل الشتاء، وهندخل رسميًا في نهاية شهر ديسمبر".



وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك منخفض جوي في ليبيا سيبدأ يدخل غرب البلاد في السلوم الفترة المقبلة، وسترتفع درجة الحرارة، مشددًا على ضرورة القيادة بحذر في غرب البلاد، تحسبًا لوجود رياح محملة بالأتربة على الطرق الصحراوية.



ولفت إلى أن المنخفض سيبدأ يؤثر على القاهرة وباقي محافظات الجمهورية يوم الاثنين المقبل، وستصل درجة الحرارة لـ28 درجة، وهذا الدرجة مرتفعة في هذا التوقيت.

