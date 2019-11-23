إصابة 3 في حادث انقلاب في حادث سير بقنا

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب توك توك، على طريقة القبيبة، بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.



تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد بإصابة حامد سرحان السمان، 55 عامًا، وفوزية أحمد السمان، 40 عامًا، وشقيقتها فايزة، 50 عامًا، في حادث انقلاب توك توك في فرشوط.



تم نقل المصابين لمستشفى فرشوط المركزي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.