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شاهد.. أحدث ظهور لنانسي عجرم مع أشرف عبد الباقي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:06 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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عبر الفنان أشرف عبد الباقي، عن سعادته بلقاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من خلال نشر صورته له معها.

نشر أشرف عبد الباقي، مجموعة من الصور الجديدة له برفقة نانسي عجرم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصور قائلًا: "ممكن صورة؟ حاضر يا نانسي".

وظهر أشرف، خلال الصور مرتدي "جاكيت وتيشرت باللون الأسود وبنطلون جينز"، وكان نانسي مرتدية "تيشرت" باللون الأسود وشنطة باللون البيج وبنطلون جينز وكان شعرها منسدلا".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور أشرف، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "هو أنت فاكر نفسك قليل أنت اطيب شخصية"، وأضاف آخر: "قمرين"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "عسل والله أنا بحبك جدًا".

ويذكر أن أشرف عبد الباقي، شارك في فعاليات "موسم الرياض" بالسعودية، بفريق "مسرح مصر"، وقدم أحدث عروضهم المسرحية، وحقق العرض نجاحًا كبيرًا.
شاهد.. أحدث ظهور لنانسي عجرم مع أشرف عبد الباقي
شاهد.. أحدث ظهور لنانسي عجرم مع أشرف عبد الباقي
شاهد.. أحدث ظهور لنانسي عجرم مع أشرف عبد الباقي
شاهد.. أحدث ظهور لنانسي عجرم مع أشرف عبد الباقي
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