"التعليم": الكثير من المهن الموجود الآن ستنهي خلال 10 سنوات (فيديو)

قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعلم الفني، إن الوزارة تعمل على تطوير التعليم بصورة سريعة، خاصة أن التكنولوجيا تطور بشكل سريع للغاية، معقبًا: "الكثير من المهن الموجودة الآن مش هتبقى موجود خلال 10 سنوات".



وتابع "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مصر تملتك واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمية في العالم بأسوان، وفي هذا الاطار قامت الوزارة بانشاء تخصص جديد للطاقة الشمسية في التعلم الفني، وهذا التخصص لاقى اقبال منقطع النظير، خاصة من البنات.



ولفت إلى أن تجربة ألمانيا في التعليم الفني فريدة، ولكن عند تطبيقها في مصر نجد مقاومة في تغيير الثقافة السائدة، مشيرًا إلى أن التجربة الصينية تختلف على الألمانية، فالصين تعتمد على تربية ملكة الابتكار لدى الطلاب في التعليم الفني، لأن المستقبل في الصين متعلق بانتاج منتجات جديدة، غير قائمة على التقليد.

