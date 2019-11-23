Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التعليم": الكثير من المهن الموجود الآن ستنهي خلال 10 سنوات (فيديو)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:32 م
Advertisements
محمد مجاهد
محمد مجاهد
كساب أحمد
Advertisements
قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعلم الفني، إن الوزارة تعمل على تطوير التعليم بصورة سريعة، خاصة أن التكنولوجيا تطور بشكل سريع للغاية، معقبًا: "الكثير من المهن الموجودة الآن مش هتبقى موجود خلال 10 سنوات".

وتابع "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مصر تملتك واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمية في العالم بأسوان، وفي هذا الاطار قامت الوزارة بانشاء تخصص جديد للطاقة الشمسية في التعلم الفني، وهذا التخصص لاقى اقبال منقطع النظير، خاصة من البنات.

ولفت إلى أن تجربة ألمانيا في التعليم الفني فريدة، ولكن عند تطبيقها في مصر نجد مقاومة في تغيير الثقافة السائدة، مشيرًا إلى أن التجربة الصينية تختلف على الألمانية، فالصين تعتمد على تربية ملكة الابتكار لدى الطلاب في التعليم الفني، لأن المستقبل في الصين متعلق بانتاج منتجات جديدة، غير قائمة على التقليد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد مجاهد توك شو تعليم

أخبار تهمك

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش السيتي YALLA ON

منذ نصف ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ ساعة و 11 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

منذ ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY محمد صلاح PLUS

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ 35 دقيقة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

الآن

موضوعات متعلقة

ننشر استعدادات المدارس للعام الدراسي بدمياط

وزير التعليم: هناك نقلة كبيرة في التعليم المصري (التفاصيل الكاملة)

جامعة أسوان توقع بروتوكول تعاون مع "التعليم" في مجال الطاقة الشمسية

نائب وزير التعليم يزور أسوان ويشرح المشروعات المستقبلية بمدارسها (صور)

وزير التعليم يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

"الصحة": الإقبال على حملة 100 مليون صحة منقطع النظير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:45 م

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش السيتي NOW

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش السيتي hd

03:58 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة السيتي وتشيلسي بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS أجويرو جوووول

04:23 م

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

11:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status