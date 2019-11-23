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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر الآن مجانًا beIN SPORT يوتيوب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:20 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار يلا شوت تشيلسي بث مباشر تشيلسي ضد مانشستر سيتي اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، في مباراة نارية بين فريق تشيلسي ونظيره مانشستر سيتي، مساس اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:-
يلا شوت تشيلسي ضد مانشستر سيتي بث مباشر
بث مباشر تشيلسي يلا شوت، Kora live تشيلسي ضد مانشستر سيتي بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الاتحاد، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

بث مباشر لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش تشيلسي ضد مانشستر سيتي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

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