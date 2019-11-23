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حنان مطاوع لهبة مجدي وريهام أمين:"أخيرًا اتجمعنا "

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:22 م
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حنان مطاور وهبة مجدي
حنان مطاور وهبة مجدي
هبة أحمد
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أعربت الفنانة حنان مطاوع،  عن سعادتها برؤية صديقاتها من الوسط الفني، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي برفقة الفنانة هبة مجدي، والفنانة ريهام أمين، وذلك من خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤١.

وعلقت حنان مطاوع على الصورة قائلة: "أخيرًا اتجمعنا من بعد مسلسل أغلي من حياتي"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل محبيهم.

والجدير بالذكر، أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي،في دورته ال٤١ بدأت يوم الأربعاء الماضي، ومستمرة، إلى يوم 29 نوفمبر الحالي، وتولى رئاسة المهرجان المنتج محمد حفظي، و هذه الدورة مُهداة إلى روح الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي كان يعمل مديرًا فينًا للمهرجان، وقدم حفل الافتتاح كلاً من الفنانين دينا الشربيني، أحمد داوود، خالد الصاوي، وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن .
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