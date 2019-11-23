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مكتب العمل بمحافظة الخبر يعلن ضبط عمالة مخالفة بإحدى المنشآت الصحية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:16 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن مكتب العمل بمحافظة الخبر السعودية، مساء اليوم السبت، أنه ضبط إحدى المنشآت الصحية الكبرى بالمحافظة تمكنت من توظيف عمالة مخالفه لنظام العمل، وذلك بناءً على ما ورد من شكاوى لقسم التفتيش بالمكتب.

وتم الذهاب للموقع وضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة، كما تمت مخالفة المنشأة بمبلغ مالي تجاوز 20 ألف ريال سعودي.

وصرح منصور آل بن علي مدير مكتب عمل الخبر، بأنه بعد التحقيق مع العمالة المخالفة للمادة 39 من نظام العمل تمت إحالتهم لإدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات النظامية وترحيلهم وفق الإجراءات المتخذة في ذلك، داعياً جميع المنشآت إلى الالتزام بأنظمة وزارة العمل.

كما أكد مدير مكتب عمل الخبر، على دور المواطنين والمقيمين في التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) أو الهاتف المجاني 19911، وأن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
هي وزارة تشكلت عبر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية، ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1380هـ، حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425هـ، ثم أعيد دمجهما بالمسمى الحالي في عام 1436هـ.

وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج مقارنة بالعام السابق، وكذلك في 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، كما تقدمت 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"توفر رأس المال الجريء"، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي، وتقدمت 5 مراتب في مهارات رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وديناميكيات العمل.

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الكلمات المفتاحية

مكتب العمل المنشآت الصحية المملكة السعودية

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