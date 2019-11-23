شرطة بنجلاديش توقف 15 شخصا مشتبها بعضويتهم في جماعة إرهابية

تمكنت الشرطة في بنجلاديش، من إيقاف 15 شخصا مشتبها بعضويتهم في جماعة إرهابية.

ونفذت شرطة شيتاجونج حملة توقيفات في أرجاء المدينة الساحلية تضمنت توقيف القائد الإقليمي ونشطاء في حزب التحرير (مصنف جماعة إرهابية موالية لداعش)، وفقا لما أعلن المتحدث باسم الشرطة شاه عبدالرؤوف.

وأفاد عبدالرؤوف لوكالة فرانس برس بأنّ "المسلحين كانوا يعيدون تنظيم صفوفهم في المدينة"، مشيرا إلى أن الشرطة صادرت حواسيب وهواتف محمولة وكتبا تحض على التطرف ومبالغ نقدية كانت ستستخدم في "أنشطة تخريبية".

وكانت الجماعة (حزب التحرير) تعرضت للحظر في عام 2009 بعد إدانتها بتنفيذ أنشطة "ضد الدولة والديمقراطية".

وشهدت بنجلاديش سلسلة عنف دامية على أيدي الجماعات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، منذ هجمات يوليو 2016، عندما هاجم عناصر أعلنوا انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي مقهى في دكا، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 18 أجنبيا.

وقامت شرطة مكافحة الإرهاب وكتيبة التدخل السريع منذ ذلك الحين بحملة قمع أسفرت عن مقتل أكثر من مئة متطرف يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمين محليين، بينهم العديد من قادة التنظيمين، كما أوقف مئات المشتبه بهم.