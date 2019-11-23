صناع الفيلم الروماني "زافيرا" على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة

وصل قبل قليل صناع الفيلم الروماني "زافيرا"، للمخرج آندريه جروزنيتسكي، على السجادة الحمراء، قبل انطلاق العرض العالمي الأول للفيلم، في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.





تدور أحداث الفيلم، حول رجل الأعمال "ستيفان" الذي يعيد اكتشاف حياته بعد الموت الغامض لصديقه "نيك"، إذ يجد الكثير من الأسرار التي لم يكن يعرفها عن علاقتهما.





تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.





ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.