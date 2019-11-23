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يوفنتوس يعزز صدارته للدوري الإيطالي بالفوز على أتالانتا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:31 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
محمد الصو
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حقق يوفنتوس فوزًا غاليًا على أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

وافتتح جوسينس لاعب أتلانتا، التسجيل لفريقه في الدقيقة 54من عمر المباراة، قبل أن يدرك هيجواين هدف التعادل ليوفنتوس، في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وعاد هيجواين، وأحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 82 من الشوط الثاني، قبل أن يعزز باولو ديبالا فوز فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 92، معلنًا فوز فريقه وإستمراره على صدارة الترتيب.

وأهدر موسى بارو، لاعب أتالانتا، ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وشهدت المباراة، استحواذ شبه كامل من جانب يوفنتوس على مجريات المباراة، والتي وصلت إلى 60% مقابل 40% للفريق المُستضيف.

وبهذا الفوز، حافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم محققا انتصاره الحادي عشر في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة مقابل الفوز في سبت مباريات والتعادل في أربع مباريات.

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس رونالدو الجولة الثالثة عشر اتالانتا

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