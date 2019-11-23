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فريق "التعاون" يفوز على نظيره "ضمك"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:31 م
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صورة من المباراة
صورة من المباراة
الفجر السعودي
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فاز فريق التعاون لكرة القدم على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جرت بينهما اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، من ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم التعاون أولاً عن طريق ساندرو مانويل في الدقيقة 46 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك ضمك التعادل في الدقيقة 49 برأسية من جورجي فيليبي.

وفي الدقيقة 93 احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون، احتاج معها أربع دقائق لمراجعتها بتقنية الفيديو، قبل أن يتقدم لها ساندرو مانويل محرزاً منها الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي، ليمنح التعاون نقاط المواجهة.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده لـ 19 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، فيما توقف رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز الـ 16.

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الكلمات المفتاحية

فريق ضمك التعاون

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