عمار حمدي يكشف عن الثنائي الأفضل للإنضمام لمنتخب مصر في طوكيو2020

صرح لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي عمار حمدي أنه يرغب في المشاركة مع النادي الأهلي بشكل منتظم، أو خروجه للإعارة للعب بإستمرار للحفاظ على مستواه.





وفاز بالأمس عمار حمدي مع منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية ،وتأهل المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 .





وخلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس" قال عمار حمدي : " طموحي الأول هو اللعب مع الأهلي ، أنا نفسي أعود وألعب مع النادي الأهلي".





وتابع عمار: "لكن لو لم يحدث هذا الأمر ولن يكون لي دور مع الفريق، أتمنى أن أخرج على سبيل الإعارة لكي أشارك في المباريات".



