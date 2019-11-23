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عمار حمدي يكشف عن الثنائي الأفضل للإنضمام لمنتخب مصر في طوكيو2020

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:01 م
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عمار حمدي
عمار حمدي
مصطفى صابر
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صرح لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي عمار حمدي أنه يرغب في المشاركة مع النادي الأهلي بشكل منتظم، أو خروجه للإعارة للعب بإستمرار للحفاظ على مستواه.

وفاز بالأمس عمار حمدي مع منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية ،وتأهل المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 .

وخلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس" قال عمار حمدي : " طموحي الأول هو اللعب مع الأهلي ، أنا نفسي أعود وألعب مع النادي الأهلي".

وتابع عمار: "لكن لو لم يحدث هذا الأمر ولن يكون لي دور مع الفريق، أتمنى أن أخرج على سبيل الإعارة لكي أشارك في المباريات".

واختتم حديثه قائلا "أان أتمنى محمد صلاح وتريزيجيه يكون معانا في الأولمبياد طوكيو 2020 ".

- تتويج منتخب مصر الأولمبي ببطولة إفريقيا

استطاع المنتخب المصرى الأوليمبى أن يتوج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 وذلك بعدما تغلب على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولى.
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