أحمد حلمي لـ"الهضبة": "أنت فراولاية منورة في آخر التورتة"





عبر الفنان أحمد حلمي عن سعادته البالغة، لحضوره حفل الهضبة عمرو دياب، والذي نظمت مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الحالية الـ 41، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن.









حيث نشر حلمي عبر حسابة الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، صور له اثناء تواجده في الحفل، معلقًا عليها: "عارفين التورته اما تبقي كبيره كده وحلوه وكذا دور وبيبقي فيه فراولايه واحده كدا في اخر دور لوحدها منوره التورتايه .. هي دي بقي حفله عمرو دياب.. استمتعنا في الحفله جدا ياعمرو .. طول عمرك متألق".





نبذه عن أحمد حلمي





I, أحمد محمد حلمي عبد الرحمن عواد (مواليد 18 نوفمبر 1969–) هو ممثل كوميدي، ومنتج أفلام مصري. كانت بدايته في التلفزيون عندما كان يقدم برنامج لعب عيال (1998)، ودخل عالم التمثيل مع المخرج شريف عرفة في فيلم عبود على الحدود (1999)، وبعدها انطلقت مسيرته الفنية.





شارك أحمد حلمي في أكثر من 25 فيلما، وعدة مسلسلات، ومسرحية واحدة. وحصل علي عدة جوائز من أبرزها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وقام بتقديم عدة برامج منها: لعب عيال (1998)، ودربكة (1998)، ومن سيربح البونبون (2004)، وشوية عيال (2011)، وحلمي أون لاين. كما شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج أرابز غوت تالنت المواسم: 3 و4 و5 و6. وهو مؤسس شركة شادوز للإنتاج الفني والتوزيع. وقام بتأليف كتاب 28 حرف.







