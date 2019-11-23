قلب نادي برشلونة الإسباني تأخره أمام مضيفه ليجانيس متذيل ترتيب الليجا بهدف لفوز بهدفين، في الجولة 14 من الدوري الإسباني وذلك بملعب بوتاركي.





تقدم الضيوف أولاً عبر المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 12، وعادل ليونيل ميسي النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 53، قبل أن يقتنص أرتورو فيدال هدف الفوز في الدقيقة 79.





تشكيلة مفاجئة من فالفيردي

للمرة الأولى هذا الموسم يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بالرباعي الهجومي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي ولويس سواريزي وليونيل ميسي، ومع غياب المساندة الدفاعية من الثلاثي ميسي وجريزمان وديمبلي، ظهر التفوق الهجومي لأجنحة ليجانيس على ظهيري البارسا فيربو وموسي واجي.





كما ظهرت المساحات في خط وسط البارسا المتواجد به الثنائي بوسكيتس ودي يونج فقط، مما أجد مساحات كبيرة في منتصف ملعب برشلونة.





شوط أول كارثي

وبناء على ذلك، جاء الشوط الأول كارثياً من الفريق الكتالوني، الأمر الذي سمح للضيوف بتسجيل الهدف الأول عبر المغربي الدولي يوسف النصيري.





تصحيح الأخطاء

قام المدرب فالفيردي بإشراك ثنائي الوسط أرتورو فيدال وإيفان راكيتيش لينشط وسط ملعب البارسا كثيراً، ويسمح للكتلان بتسجيل هدفين، كان أولهما عن طريق النجم ليونيل ميسي بمساعدة سواريز في الدقيقة 53، بينما جاء الثاني متأخراً في الدقيقة 79 عبر البديل فيدال.





بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 28 في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد ليجانيس عند 6 نقاط يظل بها في المركز العشرون والأخير.





موعد مباراة برشلونة المقبلة: -

يواجه برشلونة في مباراته المقبلة فريق بوروسيا دورتموند الألماني ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



