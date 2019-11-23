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الجيش اليمني يشن هجوما على أحد المواقع المليشيات الحوثية غرب مديرية صرواح

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:40 م
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بوابة الفجر
وكالات
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شنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، هجوما على أحد المواقع التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن "أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير موقع (المقطع) في جبهة المخدرة وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات الانقلابية"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم السبت.



وأضاف، أن "الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش".



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش الوطني اليمني شنت قصفاً مركّزاً استهدف مواقع وتجمعات وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عربة "بي ام بي".


القوات المسلحة اليمنية

هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.
 
تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

عملية السهم الذهبي
بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.
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الكلمات المفتاحية

هجوم مواقع مليشيات حوثية مديرية صرواح الجحيش اليمني

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