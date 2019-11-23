تعرف على تفاصيل زيارة عمدة هيلدسهايم الألمانية للمنيا (صور)

محافظ المنيا وعمده هيلدسهايم الألمانية يفتتحان رمز الصداقة بين المدينتين

هرم متساوي الاضلاع يعلوه (نفرتيتي) مصدر الإشعاع الحضاري





قام بتنفيذ التمثال الدكتور الفنان جمال صدقي أستاذ النحت البارز بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا وذلك بمناسبة مرور 40 عاما على التوأمة بين المدينتين.



أعرب دكتور انجو ماير عمدة مدينة هيلدسهايم الالمانية عن تقديره وامتنانه، لإقامة الرمز والذي من شأنه توثيق روابط الإخاء والصداقة بين المدينتين متطلعًا لمزيد من الشراكات والتعاون في مختلف المجالات.



قال المحافظ، ان هذا الحدث يعمق العلاقات ويحث علي مزيد من التعاون، وأبدي رغبته في تفعيل مزيد من الشراكات المصرية الألمانية في مختلف المجالات وخاصة الاستثمار في محافظة المنيا، فالمحافظة لديها فرص استثمارية كبيرة في عدة مجالات منها الثروة الزراعية، والسياحية والمحجرية، فضلًا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والتي توٌفر فرص عمل حقيقية، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.



وأكد رئيس جامعة المنيا على أن العلاقات الثنائية مع هيلدسهايم تشهد خلال الفترة الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال التبادل الثقافي والعلمي، وذلك بعد تعميق آفاق التعاون في مختلف المجالات لتواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين، موضحا أن جامعة المنيا شاركت المحافظة في التوأمة مع مدينة هيلدسهايم الالمانية وأن أساتذة كلية الفنون الجميلة قدموا هذا التصميم إهداءا للمحافظة تعبيرا عن حرصهم على استمرار التآخي بين محافظة المنيا ومدينة هلدسهايم الألمانية.



أوضح الدكتور جمال صدقي أن العمل يهدف الي اقامة رمز تذكاري للمؤاخاة والتوأمة والصداقة بين مدينتي المنيا المصرية ومدينة هيلدسهايم الألمانية، فجاء التكوين عباره عن هرم متساوي الاضلاع ضلعي الهرم شكل حورس المصري القديم كرمز للمنيا وقاعدته كلمة المنيا وهيلدسهايم وجميع الاضلع المكونة لشكل الهرم تحتضن رمز مدينه هيلدسهايم وشعارها بألوانها الحقيقية الأحمر والأصفر فكان لزاما على أن أضع في الاعتبار ان يكون الرمز ملونا بألوانه الطبيعية.



وأضاف أن خلفية العمل عبارة عن شكل خرطوشه فرعونية تحمل الرمز المصري والالماني واللوح التذكاري الذي يعبر عن ذلك الحدث كما كانت تستعمل في الفن المصري القديم وذلك ﻻنتاج فن قومي الطابع عالي القيمة. وفوق كل هذا يعلو التكوين شعار المحافظة (بورتريه للملكة نفرتيتي )شعار المحافظة باللون الذهبي لتكون مصدرا للإشعاع الحضاري.



وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور أنغو ماير عمدة مدينة هيلدسهايم الألمانية، قد وقعا اتفاقا لتبادل التعاون والتنسيق المشترك يوليو الماضي، خلال زيارة وفد مصري لمدينة هيلدسهايم الألمانية، في موضوعات تتعلق بإدارة المخلفات والبيئة وتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية وطرق الترويج السياحي للمنيا لجذب أعداد من السائحين وكذلك العلاقات العامة والإعلام من خلال التدريب المشترك علي آليات العمل الإعلامي والتسويق علي مواقع التواصل الاجتماعي.



كما شهد المحافظ خلال زيارته والوفد المرافق له الاحتفال الذي أقامته مدينة هيلدسهايم لاطلاق اسم مدينة المنيا علي أحد الكباري بها تعبيرًا منها عن التواصل بين المدينتين.



هذا ووقعت مدينة هيلدسهايم اتفاقية للتآخي والتوأمة مع مدينة المنيا عام 1979، حيث ساهمت ألمانيا في تمويل إنشاء المتحف الآتوني، ودعم برنامج التبادل الثقافي الطلابي بين المدينتين.



افتتح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، يرافقه دكتور انجو ماير، عمدة مدينة هيلدسهايم الالمانية، اليوم رمز الصداقة بين مدينتي المنيا وهيلدسهايم الالمانية والمقام بالمرحلة الثانية على كورنيش مدينة المنيا أمام تمثال طه حسين من جهة الكورنيش، وبحضور الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسين محمد علي منسق المشروع الألماني المصري وعدد من نواب البرلمان والاساتذة بكلية الفنون الجميلة.