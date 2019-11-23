"اللهم أحمي العراق من الفتن".. هكذا علق عاصي الحلاني على مظاهرات العراق

نشر الفنان عاصي الحلاني، فيديو يعلق له عن المظاهرت التي تتعرض لها العراق في الوقت الحالي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر".





وعلق "الحلاني": اللهم أحمي العراق من الفتن وابعد عن الشعب العراقي الحبيب كل شر ومكروه.. اللهم أحمي العراق الغالي وشعبه الطيب المحب اللهم آمين يارب العالمين.





مظاهرات مشتعلة تشهدها العراق منذ شهرين، أدت لمقتل مئات المتظاهرين باستخدام أسلحة قاتلة، ولا تزال تلك المظاهرات قائمة بعد أن أعلن الطلبة الخروج في مظاهرات ضخمة، للتعبير عن رفضهم للحكومة والنظام العراقي، لتسرع قوات الأمن للإحاطة بالمدارس والجامعات في محاولة لمنع تلك المظاهرات.