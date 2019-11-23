عاجل.. نجم ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لزيدان

فجرت بعض المواقع الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من العاصمة الإسبانية مدريد مفاجأة من العيار الثقيل عن طلب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الرحيل عن صفوف الملكي بنهاية الموسم الجاري في حالة عدم حصوله على دقائق مشاركة أكثر .





وقالت صحيفة " الماركا " المقربة من المرينجي في عددها الصادر اليوم أن النجم براهيم دياز ينتوي الرحيل عن صفوف الفريق الموسم المقبل وذلك بسبب قلة مشاركته مع الفريق خاصةً بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم الجاري وجاهزيته التامة للمشاركة .





وأكملت الصحفية في تقريرها أن اللاعب الشاب عاد خلال الفترة القليلة الماضية إلى التدريبات ويسعى إلى إثبات قدراته للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق للحصول على دقائق أكثر خاصةً وأن اللاعب لم يفلح مؤخراً في دخول قائمة فريقه المشاركة في مباراة ريال سوسيداد المقبلة.





وفي حالة أصر زيدان على إستبعاد اللاعب خلال الفترة المقبلة من المباريات سيصبح أمامه خيار واحد فقط وهو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية أو بنهاية الموسم على سبيل الإعارة ما يمنحه مراده وهو الحصول على دقائق لعب أكثر والمشاركة في المباريات بصورة أساسية .





يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الاسباني الممتاز مناصفة مع برشلونة الذي تقدم بفارق ثلاثة نقاط بعد فوزه اليوم على ليجانيس بهدفين مقابل هدف فيما ينتظر الملكي مباراة قوية ضد ريال سوسيداد اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو.