Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيديو نادر للملك سعود عند مشاركته بالقمة العربية بالقاهرة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:15 م
Advertisements
جمال عبدالناصر والملك سعود
جمال عبدالناصر والملك سعود
الفجر السعودي
Advertisements

قامت مكتبة الملك سعود ومركز الدراسات والأبحاث والنشر، بنشر مقطع فيديو نادر عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" للملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، عند مشاركته في القمة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة عام 1964م.

والتقطت الصور والفيديو قبل عدة عقود، ورصدت لحظة ‏وصول ‎الملك سعود إلى القاهرة؛ لحضور اجتماع ‎القمة العربية، واستقبال الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر للملك سعود في مطار القاهرة الدولي.

وقالت مكتبة الملك سعود، في تغريدة أخرى: إن "القمة العربية تعتبر آخر مؤتمر قمة شارك فيه الملك سعود -رحمه الله- بحضور 13 دولة عربية لحل الخلافات العربية، واتخاذ قرارات بخصوص تحويل إسرائيل لنهر الأردن، والوقوف معًا لحل ‎القضية الفلسطينية".

كلمة الملك سعود الخالدة في القمة العربية 64
واسترجعت مكتبة الملك سعود ‏الكلمة، التي ألقاها الملك سعود -رحمه الله- في ‎القمة العربية؛ حيث قال: "أنا مع الرئيس جمال عبدالناصر في تحمل هذه الدول بعض الجهد للمعركة، ويكفي أنهم يضحون بالأرواح، والمال أقل بكثير من بذل النفس. ومن هذا المكان تعلن ‎المملكة العربية السعودية تخصيص 40 مليون دولار دعمًا للمعركة".

تسلم السعودية رئاسة قمة العشرين
ويأتي ذلك اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، تزامنًا مع تسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين؛ وذلك خلال اجتماعات وزراء خارجية المجموعة في مدينة ناجويا اليابانية.

وتسلم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رئاسة المملكة للمجموعة من وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي.

كلمة لوزير الخارجية
وقال وزير الخارجية: "تشرفت اليوم بتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020.. سيكون عامًا مليئًا بالأمل والعمل، وسيكون عامًا حافلًا بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيدًا من تقنية العصر.. أهلًا بكم في السعودية".

ويذكر أن مجموعة العشرين، التي تعرف اختصارًا بـG20، تضم الاتحاد الأوروبي و19 دولة؛ هي: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، والبرازيل، والأرجنتين، وجنوب إفريقيا، والصين، والسعودية، والهند، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، وأستراليا، وروسيا. ويحق للدولة المستضيفة دعوة دول من خارج المجموعة للمشاركة في القمة.

وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، كما تمثل نحو 85% من الناتج القومي العالمي، وتشكل حصة دولها 75% من إجمالي التجارة العالمية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

الملك سعود القمة العربية القاهرة

أخبار تهمك

يلا شوت elfra3na مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر (GOAL salah) بي إن سبورتس المفتوحة TIME SPORTS اون لاين ج

منذ ساعة و نصف

بيكهام يرفض الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

منذ ساعة و نصف

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ حوالي 3 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح NOW

منذ 36 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل البلدوزر

منذ 35 دقيقة

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 21 ساعة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ ساعة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

منذ ساعة و 8 دقيقة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

فجر - السعودية| ولي العهد يغادر الأرجنتين بعد ترؤسه وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين

عاجل - السعودية| المملكة تستضيف قمة مجموعة العشرين في 2020

سفير اليابان بالمملكة: رؤية 2030 تعزز ظهور السعودية بوجه مشرق للعالم

السعودية تتسلم رئاسة مجموعة قمة الـ20 من اليابان

ولي العهد يدعو القادة لحضور قمة العشرين المقبلة في الرياض

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي برؤساء وفود الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

03:58 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

04:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status