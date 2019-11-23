الجابري لــ"الفجر": المليشيات الحوثية أجبرت الأطفال لاعتناق فكرها المتطرف





كشف الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية باليمن، هشام الجابري، جرائم الحوثي في اليوم العالمي للطفوله.





وقال الجابري في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، إن مليشيات الحوثي الإيرانية، جندت خلال الفترة الماضية آلاف الأطفال.





وأضاف بأن المليشيات الحوثي استهدفت بالقصف العشوائي الأحياء ومدراس الأطفال، ومنعت الكثير من التعليم، كما أجبرت الكثير من الأطفال لاعتناق فكرها المتطرف بالمراكز الصيفية المذهبية.





وقالت الحكومة الشرعية اليمنية، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية جندت أكثر من ثلاثين ألف طفل وزجت بهم في ساحات القتال، مؤكدة أن الميليشيات جعلت من الأطفال الحلقة الأضعف في المجتمع بانقلابها على السلطة الشرعية وتحويل المدارس إلى ثكنات للأغراض العسكرية، واستغلال الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر لتجنيد أطفالهم والزج بهم إلى جبهات القتال.





وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قالت إن جماعة الحوثيين لا ترى في الأطفال سوى وقود للحرب التي تخوضها يومياً ضد الأرض والإنسان.





واتهمت الشبكة اليمنية جماعة الحوثيين بقتل ثلاثة آلاف و888 طفلاً بشكل مباشر، وإصابة 5 آلاف و357 آخرين، وتسببت في إعاقة 164 طفلاً بإعاقة دائمة.





وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن ابتهاج الكمال، واتهمت مليشيا الحوثي بالسعي إلى تعطيل العملية التعليمية والاستفادة من الأطفال في التجنيد والزج بهم في جبهات القتال، إضافة إلى وضع مناهج تدعو للطائفية والكراهية وتهدد النسيج الاجتماعي.





وكانت منظمة "يونسيف" قالت بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر إن "اليمن يعد من أسوأ البلدان يمكن أن يعيش فيها أطفال".





ونتيجة للانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية، يعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد، الأمر الذي تسبب في تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.



