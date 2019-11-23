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"السيسي": ضعف الإرادة وعدم القدرة على العمل الجيد "فساد"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:06 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
رقية جمال
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ضعف الإرادة وعدم القدرة على العمل الجيد وضعف التعليم والإرادة السياسية الضعيفة فساد.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش حضوره مؤتمر "أفريقيا 2019" في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أن القيادة السياسية التي تحرص على كمكافحة الفساد، سوف تبذل كافة الجهود المؤسسية لمحاربة الفساد، مشددًا على أنه عمل منذ الفترة الثانية لرئاسته للجمهورية على تطوير الصحة والتعليم.

وشدد الرئيس السيسي، على أن مجابهة الفساد تستلزم تحقيق قفزات في موضوع الرقمنة في مصر، مؤكدًا أن مصر بها مؤسسات لمكافحة الفساد، ولكن لا نتدخل في عمل المؤسسات التي تعمل في مكافحة الفساد أو القضاء، فهذا أمر نرفضه لكونه يسيء لأمانينا في دولة ذات شأن.

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مصر مؤتمر أفريقيا 2019 عبدلفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي أفريقيا 2019

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