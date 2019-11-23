نجم برشلونة يصدم فالفيردي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

تعرض إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لصدمة مدوية قبل مواجهة فريقه المرتقبة ضد أتليتكو مدريد، في قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.





وحصل نجم الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس على كارت أصفر’’إنذار’’ خلال فوز فريقه برشلونة ضد ليجانيس بثنائية مقابل هدف، وذلك بعدما قام بعرقله لاعب ليجانيس في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، ليتأكد غيابه عن مواجهة البرسا المقبلة ضد أتلتيكو مدريد، ويضع مديره الفني في ورطة أمام دييجو سيميوني.





تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف المبادرة والأسبقية عن طريق المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، فيما تمكن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من إدارك هدف التعادل لصالح البلوجرانا في الدقيقة 52، قبل أن يسجل التشيلي أرتورو فيدال هدف الفوز في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 28 في صدارة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي له مباراة أقل، فيما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 6 في المركز الأخير بجدول ترتيب البطولة.





ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، الموافق 1 ديسمبر، في إطار قمة منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا.



