بعد طرحه بثلاثة أيام.. تريلر Call of the Wild يتجاوز مليون مشاهدة





يحاول باك خلال أحداث الرواية التكيف مع المعاملة القاسية والبقاء على قيد الحياة، وإثبات قوته أمام الكلاب الأخرى، ولكنه في النهاية يلقي يعتمد على الغرائز البدائية والدروس التي تعلمها، فيخرج كزعيم في البرية.

تجاوز "تيلر" الإعلان الدعائي لفيلم "نداء البراري" أكثر من مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحه منذ ثلاثة أيام، من خلال قناة الشركة النتجة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".فيلم "نداء البراري"، هو عبارة عن دراما مأخوذ من رواية للكاتب جاك لندن، وتم نشر تلك الرواية في عام 1903، ودارت أحداث الفيلم في "يوكون" خلال حمى ذهب كلوندايك، وهي فترة التي كان الطلب فيها كبيرا على كلاب الزلاجات القوية.أما عن الرواية فقد دارت أحداثها حول كلب يُدعى باك، وهو كلب يعيش في مزرعة في سانتا كلارا في وادي كاليفورنيا، تمت سرقته من منزله وتم بيعه إلى عالم كلاب الزلاجات الوحشي في ألاسكا.