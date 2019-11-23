مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل البلدوزر

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل مصطفى محمد مهاجم الابيض الشاب، عقب تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن لا مانع من رحيل مصطفى محمد عن الفريق ولكن عقب نهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى رفض المستشار مرتضى منصور لفكرة رحيل اللاعب خلال انتقالات يناير نظرا لاحتياج الفريق إلى خدمات اللاعب.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصطفى محمد مهاجم واعد، ونتوقع انويكون له مستقبل كبير مع الزمالك ومنتخب مصر الأول، لذلك لن نفرط فيه إلا بعد الحصول على ٥ ملايين دولار على الأقل.

وقد نجح مصطفى محمد في تسجيل أربعة أهداف في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام، التي نجح منتخب الفراعنة في الفوز بها والصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٠ غي طوكيو.

في سياق متصل يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو استبعاد مصطفى محمد من قائمة الابيض لمباراة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تفكير ميتشو باستبعاد مصطفى محمد من قائمة الزمالك للمباراة، من أجل حصوله على أكبر قسط من الراحة بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب لمواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، باعتبارها المباراة الأهم للفريق خلال الفترة الحالية.