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مايك بنس يؤكد احترام سيادة العراق

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:30 م
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مايك بنس
مايك بنس
أسماء العزب
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أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، احترام سيادة العراق، مجددا التعبير عن قلقه من النفوذ الإيراني.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، خلال تصريحاته، مساء السبت، إنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي عن الاضطرابات وأن عبد المهدي أكد له أن العراق يعمل على تجنب العنف.

وأوضح بنس أن عبدالمهدي أكد أن السلطات العراقية ستحترم المحتجين السلميين.

ووصل مايك بنس، اليوم السبت، إلى العراق في زيارة غير معلنة.

وقال مصدر حكومي إن بنس سيقوم بزيارة القوات الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق.

ويعتزم نائب الرئيس الأمريكي لقاء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال زيارته للبلاد.

ويصل المسؤول الأمريكي في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد ومدن جنوب العراق منذ أكثر من  50 يوما مظاهرات تطالب بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، تخللها اختطاف أكثر من 100 ناشط ومدون وصحفي ومحامين ومسعفين، بحسب إحصائيات رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادرها في وزارة الداخلية العراقية التي نفت دور الوزارة في اعتقالهم وحمّلت مليشيات الحشد الشعبي مسؤولية تنفيذ هذه العمليات.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد أكد الشهر الماضي أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وأن القوات الأمريكية تدخل العراق وتغادره بإذن من بغداد. 

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد وصل في أكتوبر الماضي إلى بغداد في زيارة لم يكشف عنها مسبقا، وذلك وسط تساؤلات بشأن المدة التي سيمكثها الجنود الأمريكيون المنسحبون من شمال شرق سوريا داخل العراق.

وقرر الرئيس الأمريكي سحب ألف جندي إضافي، كانوا لا يزالون في الشمال السوري، بعد إعلان سحب عشرات من القوات الخاصة التي كانت تقاتل تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العراق الموجة الثانية من مظاهرات شعبية واسعة تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة استشراء الفساد في دوائر الحكم وإنهاء نفوذ طهران في بغداد.



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الكلمات المفتاحية

مايك بنس سيادة داعش العراق احترام

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