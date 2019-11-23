رغم العرض الهزيل.. رقم مميز لبرشلونة أمام ليجانيس

حقق نادي برشلونة فوزاً صعباً على مضيفه ليجانيس قوامه هدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك بملعب بوتاركي.



سجل لبرشلونة النجمان ليونيل ميسي وأرتورو فيدال، وذلك بغد أن تقدم لليجانيس المغربي الدولي يوسف النصيري.





رقم مميز لبرشلونة أمام ليجانيس

وبعد زيارة اليوم الناجحة لملعي بوتاركي، أصبح نادي برشلونة أكثر الأندية التي هزمت ليجانيس في عقر دراها منذ صعود النادي للدوري الإسباني منذ أربعة سنوات.





وخلال ثلاث زيارات لملعب بوتاركي، حقق برشلونة ثلاثة إنتصارات، فيما إنتهت مباراة وحيدة بالتعادل.





كما هز برشلونة شباك ليجانيس في معقله بوتاركي في 11 مناسبة، كأكثر أندية الليجا إحرازاً للأهداف في ليجانيس في ملعبه.



ترتيب برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني