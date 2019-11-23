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للسائقين والكاشيرات.. "القوى العاملة" تُعلن عن وظائف جديدة براتب 4500 جنيه

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:02 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى الشركات للاستشارات الخاصة والموارد البشرية بالأقصر براتب يصل لـ4500 جنيه.

وتطلب الشركة 4 مديرين فرع خبرة لا تقل عن أربع سنوات براتب 3000 جنيه، و10 مسئولين ائتمان من الجنسين ذكور وإناث براتب 1500 جنيه.

كما تحتاج إلى 10 كاشيرات من الجنسين ذكور وإناث براتب 1200 جنيه، و3 IT من الجنسين أيضا يشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي براتب 3000 جنيه.

وتوفر الشركة 40 فرصة عمل لعمال جودة براتب 3000 جنيه، و40 سائق براتب 4500 جنيه.

وحددت الشركة أماكن العمل في الإسكندرية والإسماعيلية ونجح حمادي والمنوفية ونقاد أبو تشت وقوص وقفط.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة الأستاذ محمد عرابي 01009675608.


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وظائف للسائقين وظائف حكومية وظائف القوى العاملة وزير القوي العاملة

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