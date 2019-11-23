"بنظارة سوداء".. رامي صبري يغازل جمهوره على "إنستجرام"





وضم رامي جمال في ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم "فارق معاك" 12 أغنية وهم "بتاع بنات، أنا وبابا، حتوا تنساني، قولت اللي عندي، هو في كده، بقابل ناس، أنا بعترفلك، صعبان عليا، عجبي عليك يا زمن، حكاية حبنا، بتهتمي، فارق معاك".



بالإضافة إلى أنه تعاون مع مجموعة من الملحنين مثل " عزيز الشافعي، شادى حسن، مديح، وتوزيع طارق المتوكل، وتميم، بجانب أنه وزع أغنيتين "وعجبى"، و"فارق معاك".



شارك المطرب رامي صبري، جمهوره بصورة جديدة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهر "رامي"، في الصورة وهو يتردي نظارة سوداء من داخل سيارته، وعلق عليها قائلاً: "Hello ".يذكر أن آخر أعمال "صبرى" الغنائية هو ألبوم "فارق معاك" الذي تم طرحه في العام الجاري، وتعاون مع مجموعة كبيرة من الشعراء أبرزهم تامر حسين، هالة علي، أحمد علي موسى، أمير طعيمة، هاني رجب.