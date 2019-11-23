يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول Salah

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يواجه نادي ليفربول الإنجليزي مضيفه كريستال بالاس بملعب "سيلهريست بارك" في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





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ويريد أبناء المدرب "يورجن كلوب" مواصلة التألق وتعزيز صدارة الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز، رغم صعوبة المباراة، حيث يجيد النادي اللندني مقارعة الكبار.





التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مواجهة كريستال بالاس

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ويغيب عن ليفربول النجم المصري محمد صلاح بسبب إصابة في الكاحل، بالإضافة للنجم الإسكتلندي "أندي روبيرستون"، وفي ضوء ذلك من المتوقع أن يكون تشكيل الريدز في المباراة كالتالي:





حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – ديان لوفرين – فيرجيل فان دايك – جيمس ميلنر

خط الوسط: فابينيو – جوردان هيندرسون – جورجينو فاينالدوم7

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – ديفوك أوريجي.





ترتيب ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي وليستر سيتي، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 15 نفطة.





موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة لها

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تنطلق المباراة يوم السبت 23 نوفمبر، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 .



