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يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول Salah

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:23 م
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بوابة الفجر
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شاهد مباراة ليفربول وكريستال بلاس في الدوري الإنجليزي في غياب محمد صلاح يلا كورو يلا شوت كوول كورة برابط سريع ومباشر

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي مضيفه كريستال بالاس بملعب "سيلهريست بارك" في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البث الحي لمبارة كريستال بالاس وليفربول COOLKORA رابط جودة عالية يوتيوب حصري YALLASHOT بجودات متعددة DAWRIPLUS رابط الأسطورة.

ويريد أبناء المدرب "يورجن كلوب" مواصلة التألق وتعزيز صدارة الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز، رغم صعوبة المباراة، حيث يجيد النادي اللندني مقارعة الكبار.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مواجهة كريستال بالاس
البث المباشر لمباراة ليفربول في غياب محمد صلاح KOOORA4LIVE نقل مباشر لأصحاب السرعات العالية جودة فائقة بين ماتش، ورابط KORASTAR كوورة فور لايف إتش دي لأصحاب السرعات المنخفضة.

ويغيب عن ليفربول النجم المصري محمد صلاح بسبب إصابة في الكاحل، بالإضافة للنجم الإسكتلندي "أندي روبيرستون"، وفي ضوء ذلك من المتوقع أن يكون تشكيل الريدز في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – ديان لوفرين – فيرجيل فان دايك – جيمس ميلنر
خط الوسط: فابينيو – جوردان هيندرسون – جورجينو فاينالدوم7
خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – ديفوك أوريجي.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن تشيلسي وليستر سيتي، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 15 نفطة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة لها
ينقل لكم موقع "الفجر" البث المباشر لقناة بين سيورتس الناقل الرسمي للمباراة عبر رابط مباشر جودة عالية YALLAKORA ورابط آخر ALASTORA دون تقطيع.

تنطلق المباراة يوم السبت 23 نوفمبر، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 .

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