تعرف على موعد حفل أصالة وشيرين وصابر الرباعي في موسم الرياض

تتوالى مُفاجآت موسم الرياض، المُقام في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية.



حيث يتضمن المهرجان حفلاً غنائيًا ضخمًا لكبار النجوم في الوطن العربي وهم :صابر الرباعي، أصالة، شيرين عبدالوهاب، ومن المُقرر أن يُقام ذلك الحفل يوم الجمعة القادم المُوافق29 نوفمبر الجاري.



ومن المقرر أن يُقام الحفل على مسرح أبوبكر سالم، وتم فتح شباك التذاكر للحجز الإلكتروني.





حالة رواج شهدتها المملكة العربية السعودية



ومن الجدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، أعلن مُؤخرًا عن سعادته البالغة بسبب حالة الرواج التي شهدتها المملكة العربية السعودية،و نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ عدة أيام منشورًا كتب فيه: "السياح يتوافدون على موسم الرياض، بلغت نسبة الفنادق المحجوزة خلال موسم الرياض 99٪ ما يؤكد الإقبال الكبير على فعاليات الموسم الترفيهي".







حفلات نجوم الوطن العربي في السعودية





يُذكر أن موسم الرياض شهد العديد من الحفلات الناجحة لكبار النجوم في الوطن العربي منهم :محمد رمضان، أصاله، عمرو دياب، تامر عاشور، نانسي عجرم، عمرو مصطفي، تامر حسني، رامي صبري، شيرين عبد الوهاب، نجوي كرم.





وكانت فعاليات المهرجان قد انطلقت في يوم11 أكتوبر الماضي، وبلغ عدد أيام المهرجان إلى 70 يوما، وتم تمديده إلى أواخر يناير 2020 بناءً على طلب الأمير محمد بن سلمان، بعدما وصل عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين زائرًا.