اسعار الذهب اليوم في مصر بـ"محلات الصاغة"
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .
اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في مصر
تعرف علي اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في مصر
وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،598.28 جنيه ،
والذهب"عيار21"، 697.99 جنيه، وسعر"عيار 24" 797.69جنية
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام
الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية
للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في مصر بالجنية المصري
والدولار
اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في مص
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ جنيه المصري
|
عيار الذهب
|
47.55$
|
765.48
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.58$
|
701.69
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.60$
|
669.81
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.42$
|
574.12
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.55$
|
446.53
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.84$
|
382.74
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.483$
|
23.806
|
اسعار أوقية الذهب
|
333.78$
|
5.358
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.682$
|
761.941
|
اسعار كيلو الذهب
اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
456.63
|
587.10
|
667.23
|
762.53
|
22 نوفمبر
|
458.66
|
589.72
|
668.19
|
763.62
|
21 نوفمبر
|
393.78
|
595.18
|
666.71
|
761.94
|
20 نوفمبر
|
396.06
|
594.10
|
666.71
|
761.21
|
19 نوفمبر
|
396.06
|
594.10
|
666.07
|
761.21
|
18 أكتوبر
اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية
|
سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية
|
النوع
|
753
الي 755
|
عيار 24
|
690
الي 692
|
عيار22
|
659
الي 661
|
عيار 21
|
565
الي 567
|
عيار 18
|
439
الي 441
|
عيار 14