اسعار الذهب اليوم في مصر بـ"محلات الصاغة"

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في مصر

تعرف علي اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في مصر

وسجلت اسعارالذهب "عيار 18"،598.28 جنيه ، والذهب"عيار21"، 697.99 جنيه، وسعر"عيار 24" 797.69جنية

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 398.84 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في مصر بالجنية المصري والدولار

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في مص

دولار أمريكي سعر الذهب بـ جنيه المصري عيار الذهب 47.55$ 765.48 اسعار الذهب عيار 24 43.58$ 701.69 سعر الذهب عيار 22 41.60$ 669.81 اسعار الذهب عيار 21 35.42$ 574.12 اسعار الذهب عيار 18 27.55$ 446.53 سعر الذهب عيار 14 23.84$ 382.74 سعر الذهب عيار 12 1.483$ 23.806 اسعار أوقية الذهب 333.78$ 5.358 اسعار جنيه الذهب 47.682$ 761.941 اسعار كيلو الذهب



اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر

عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 456.63 587.10 667.23 762.53 22 نوفمبر 458.66 589.72 668.19 763.62 21 نوفمبر 393.78 595.18 666.71 761.94 20 نوفمبر 396.06 594.10 666.71 761.21 19 نوفمبر 396.06 594.10 666.07 761.21 18 أكتوبر







اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية