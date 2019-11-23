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اسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:55 م
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اسعار الذهب في الجزائر
اسعار الذهب في الجزائر
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب اليوم في  الجزائر  في محلات الصاغة  اليوم السبت 23-11-2019  استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في  الجزائر  إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.

 ويعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019  في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية  الدينار الجزائري  وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 11.14 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 12.99 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 14.85 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.42  بـ دينار جزائري  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الجزائر

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري .

الذهب اليوم السبت 23-11-2019  في الكويت بـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي  

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الجزائر


عيار الذهب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار جزائري

اسعار الذهب عيار 24

48.13$

5.808

سعر الذهب عيار 22

44.12$

5.324

اسعار الذهب عيار 21

42.12$

5.082

اسعار الذهب عيار 18

36.10$

4.356

سعر الذهب عيار 14

28.08$

3.388

سعر الذهب عيار 12

24.07$

2.904

اسعار أوقية الذهب

1.507$

180.617

اسعار جنيه الذهب

336.93$

40.654

اسعار كيلو الذهب

48.132$

5.807.606

 

 

 

 

 

 اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الجزائر

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة  في الجزائر

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار21

عيار 24

16  نوفمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

15  نوفمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

14  نوفمبر

3.401

4.372

5.101

5.830

13  نوفمبر

3.396

4.367

5.094

5.822

12  نوفمبر

3.459

4.448

5.189

5.930

 

 

 

 

 

 

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