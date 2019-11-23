اسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"
استقرات اسعار الذهب اليوم في الجزائر في محلات الصاغة اليوم السبت 23-11-2019 استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في الجزائر إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.
ويعرض لكم "الفجر"، اسعار
الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة
الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الجزائر
وسجلت اسعار الذهب "عيار
18"، 11.14 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 12.99 بـ دينار
جزائري ، وسعر "عيار 24" 14.85 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"،
"عيار 12"، 7.42 بـ دينار
جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب
في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال
والنساء .
اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الجزائر
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري .
الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الكويت بـ الدنيارالجزائري و
الدولار الأمريكي
اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الجزائر
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ دولار
أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
جزائري
|
اسعار الذهب عيار 24
|
48.13$
|
5.808
|
سعر الذهب عيار 22
|
44.12$
|
5.324
|
اسعار الذهب عيار 21
|
42.12$
|
5.082
|
اسعار الذهب عيار 18
|
36.10$
|
4.356
|
سعر الذهب عيار 14
|
28.08$
|
3.388
|
سعر الذهب عيار 12
|
24.07$
|
2.904
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.507$
|
180.617
|
اسعار جنيه الذهب
|
336.93$
|
40.654
|
اسعار كيلو الذهب
|
48.132$
|
5.807.606
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار21
|
عيار 24
|
16 نوفمبر
|
3.388
|
4.356
|
5.082
|
5.808
|
15 نوفمبر
|
3.388
|
4.356
|
5.082
|
5.808
|
14 نوفمبر
|
3.401
|
4.372
|
5.101
|
5.830
|
13 نوفمبر
|
3.396
|
4.367
|
5.094
|
5.822
|
12 نوفمبر
|
3.459
|
4.448
|
5.189
|
5.930