Advertisements
Advertisements
Advertisements

دبلوماسي صيني: الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
صرح الدبلوماسي الصيني وانج يي، بأن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم، كما ذكرت وكالة رويترز نقلا عنه.

وتابع كبير مستشار مجلس الدولة الصيني بقوله، إن الساسة الأمريكيين يشوهون الصين على مستوى العالم دون تقديم أدلة واستخدام فن الحكم لخنق المصالح التجارية الصينية المشروعة.

يأتي هذا البيان، بعد أن حذرت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، من أن "أفعالها الخاطئة" ستضر بمصالحها في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي وحثت واشنطن على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وهونج كونج.

صوت مجلس النواب الأمريكي في 20 نوفمبر بأغلبية ساحقة لصالح التدابير الرامية إلى دعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، وإرسال مشاريع القوانين إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع. أدانت بكين واشنطن لتمرير مشروع القانون.

من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التشريع الذي تم إقراره في مجلس النواب والذي يفرض عقوبات أمريكية على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة خلال الاحتجاجات في هونج كونج.

وتسعى مشاريع القوانين إلى فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وهونج كونج المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وحظر تصدير الإمدادات إلى شرطة المدينة التي يمكن استخدامها لقمع المتظاهرين.

في الأشهر الأخيرة، أثار نشطاء هونج كونج مظاهرات تطلبت من بكين الوفاء بوعدها بالحفاظ على وضع الإقليم المتمتع بحكم شبه ذاتي لمدة 50 عامًا بعد انتقال بريطانيا من هونج كونج عام 1997 إلى الصين.

وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج بـ: "أننا ندين بشدة ونعارض بشدة إصدار مشاريع القوانين ذات الصلة بهونج كونج"، مشيرًا إلى أن بكين مستعدة لاتخاذ إجراءات للرد بحزم"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

دخلت احتجاجات هونج كونج المناهضة للحكومة شهرها السادس. يطالب المتظاهرون، الذين يعتقدون أن الصين تزيد سيطرتها على الأراضي التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بإجراء انتخابات ديمقراطية كاملة وإجراء تحقيق في مزاعم وحشية الشرطة في قمع مظاهراتهم.

وقد رفضت الحكومة تلك المطالب قائلة، إنه يجب وقف العنف قبل بدء أي حوار.

بدأت مظاهرات حاشدة واشتباكات مع الشرطة في هونج كونج في يونيو بشأن مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هونج كونج ترامب بكين الولايات المتحدة الصين

أخبار تهمك

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

منذ ساعة و 14 دقيقة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يضغط من أجل عودة الجماهير

منذ ساعتين و 24 دقيقة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 18 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ ساعة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 17 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول ظهور لـ محمد هنيدي بعد خضوعه لإجراء عملية جراحية

منذ ساعة و 11 دقيقة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

متظاهرو هونج كونج يعتذرون عن تعطيل مصالح المواطنين

متظاهروا هونج كونج يحثون ترامب على "تحرير" مدينتهم

موجة جديدة من الاحتجاجات في هونج كونج

شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين

مظاهرات حاشدة في هونج كونج لدعم الانفصاليين في كاتالونيا

استمرار الاحتجاجات والعنف في هونج كونج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status