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اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الإمارات

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:30 م
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اسعار الذهب في الامارات
اسعار الذهب في الامارات
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 ، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019 في الإمارات

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 134.44 درهم ، والذهب "عيار21"، 156.84درهم ، وسعر "عيار 24" 179.25درهم .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.62 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019  في الإمارات


سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

عيار الذهب

47.55$

174.63

اسعار الذهب عيار 24

43.58$

160.08

سعر الذهب عيار 22

41.60$

152.81

اسعار الذهب عيار 21

35.66$

130.98

اسعار الذهب عيار 18

27.74$

101.87

سعر الذهب عيار 14

23.77$

87.32

سعر الذهب عيار 12

1.479$

5.431

اسعار أوقية الذهب

329.83$

1.222

اسعار جنيه الذهب

47.547$

174.632

اسعار كيلو الذهب

 

 

 

 

 

 

 اسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2019  في الإمارات


ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

22  نوفمبر

100.57

129.30

150.85

158.03

172.40

21  نوفمبر

100.85

129.67

151.29

158.49

172.89

20  نوفمبر

101.01

129.87

151.51

158.73

173.16

19  نوفمبر

102.69

132.03

154.03

161.36

176.03

18  نوفمبر

 

 

 

 

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