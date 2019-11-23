وزير الدفاع التركي يهدد: سنبحث عن بدائل لـ إف 35 إذا فشلت واشنطن في توفيرها

حذر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في مقابلة مع الجزيرة اليوم السبت، من أن تركيا ستبحث عن بدائل للطائرة إف 35 إذا فشلت في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن توفيرها.





وقال وزير الدفاع التركي: "يجب أن يدرك الجميع أنه سيتعين على تركيا البحث عن بدائل إذا تعذر الحصول على طائرات إف 35 لأي سبب من الأسباب"، كما نقلت وكالة "سبوتنيك".





وأشار الوزير، إلى أن أنقرة قد أوفت بجميع التزاماتها منذ انضمامها إلى برنامج تطوير إف 35. استثمرت تركيا بكثافة في تطوير الطائرة، وكذلك رتبت لإنتاج بعض أجزاء الطائرة على أراضيها، على أمل الحصول في نهاية المطاف على نحو 100 طائرة من طراز الشبح من الجيل الخامس. مع وضع ذلك في الاعتبار.









ورأى "أكار"، أن المشاركين الآخرين في البرنامج، أي الولايات المتحدة، يجب عليهم الوفاء بنهاية الصفقة.





النزاع بين الولايات المتحدة وتركيا على منظومة إس 400

في يوليو 2019، علقت واشنطن شحنات طائرات إف 35 التي طلبتها تركيا، مشيرةً إلى المخاوف من أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع من طراز إس 400 التي حصلت عليها أنقرة أيضًا هذا العام قد تعرض الطائرات للخطر. ادعت الولايات المتحدة أن هذه يمكن أن تكشف نقاط ضعف إف 35 لموسكو.





نفى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، هذا القلق في مقابلة مع قناة الجزيرة من خلال التأكيد على أن طائرات إس 400 ستعمل كـ "نظام مستقل" ولن يتم ربطها بأنظمة دفاع الناتو.





على الرغم من أن أنقرة لا تزال تحاول تسوية خلافاتها مع واشنطن فيما يتعلق بشراء طائرات من طراز إف 35 التي طلبتها البلاد، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبدى اهتمامًا بالجيل الخامس من مقاتلة الشبح الروسية طراز سو 75 خلال عرض جوي في منتدى MAKS-2019.





من أجل حل النزاع حول منظومة إس 400، وافق رئيسا الولايات المتحدة وتركيا على تنظيم مجموعة عمل من فرق الأمن القومي في الدولتين حتى يتمكنوا من إيجاد حل.





على الرغم من ذلك، لم تغير أي من الدولتين خطابها فيما يتعلق بالمسألة، حيث دعت وزارة الخارجية الأمريكية أنقرة إلى التخلص من الأنظمة الروسية بأي وسيلة ممكنة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً، إن هذا ليس خيارًا.





وجادل "أردوغان" بأن شراء أنظمة الدفاع الجوي إس 400 مسألة تتعلق بالأمن القومي وأن تدخل واشنطن "ليس صحيحًا" ويتدخل بشكل أساسي في قرار سيادي تركي.





وأشار أيضًا، إلى أن أنقرة كانت حريصة على شراء "الوطنيين الأمريكيين" بدلاً من ذلك، لكن الولايات المتحدة فشلت في إعطاء ضوء أخضر لعملية الشراء.