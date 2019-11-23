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اسعار مواد البناء اليوم السبت 23 نوفمبر 2019.. سعر الحديد المسلح يواصل الاستقرار

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:49 م
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سعر الحديد المسلح اليوم
سعر الحديد المسلح اليوم
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سعر الحديد المسلح اليوم 
واصل سعر الحديد المسلح استقراره اليوم السبت 13-11-2019، استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم السبت بدلية تعاملات الاسبوع ، وتعتبر الحديد والاسمنت من أكثر انواع مواد البناء التى تشهد اقبالا من المستهلكين في الاسواق المحلية، وكانت أسعار الحديد والأسمنت شهدت حالة من التراجع بعد قرار خفض اسعار الغاز للمصانع وجاء سعر الحديد المسلح على النحو التالى:

اسعار الاسمنت اليوم في مصر 

سجل سعر أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، وسجل أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن.، وسجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسجل سوبر سيناء 2420 جنيهًا، وسجل رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، وسجل أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن، بينما سجل سعر طن الأسمنت الأبيض ما بين  2400 جنيهًا إلى 2500 جنيهًا، وسجل سعر الأسمنت المخلوط ما بين 780 جنيهًا للطن إلى 833 جنيهًا للطن، كما سجل سعر طن الجبس ما بين 610 جنيهًا إلى 680 جنيهًا.

سعر الحديد المسلح اليوم
سعر الحديد المسلح اليوم

سعر الحديد المسلح اليوم 

سجل اسعار أسعار حديد المراكبي 10 آلاف للطن، وسجلت أسعار حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، كما سجلت أسعار حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجلت أسعار حديد المعادي فسجلت 9 آلاف و850 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن، وسجل أسعار حديد عز 10370 جنيهًا للطن، وسجل أسعار حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن، بينما سجل أسعار حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، وسجلت أسعار حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، بينما سجلت سجلت أسعار حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن.



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