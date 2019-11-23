اسعار مواد البناء اليوم السبت 23 نوفمبر 2019.. سعر الحديد المسلح يواصل الاستقرار

اسعار الاسمنت اليوم في مصر

سجل سعر أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، و

سجل أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، و

سجل أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن،

وسجل أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن.، و

سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، و

سجل سوبر سيناء 2420 جنيهًا، و

سجل رويال العادة 2400 جنيه للطن، و

سجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن، بينما

سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، وسجل

أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن، بينما سجل

سعر طن الأسمنت الأبيض ما بين 2400 جنيهًا إلى 2500 جنيهًا، وسجل

سعر الأسمنت المخلوط ما بين 780 جنيهًا للطن إلى 833 جنيهًا للطن، كما سجل

سعر طن الجبس ما بين 610 جنيهًا إلى 680 جنيهًا.