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سلمان خان يتخذ القرار النهائي بشأن موسيقى فيلمه الجديد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:58 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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يجتمع المؤلف الموسيقي الثنائي ساجد وواجد مع سلمان خان، في Dabangg 3، ويقول ساجد إن الممثل قد اتخذ القرار النهائي بشأن موسيقى الفيلم.

يقول الملحن البوليودي ساجد علي خان من الثنائي ساجد - وواجد، الذي تعاون مع سلمان خان في العديد من الأفلام، أن النجم البارز البالغ من العمر 53 عامًا، اتخذ القرار النهائي فيما يتعلق بموسيقى أفلامهم، مضيفًا أن سلمان شخص موهوب وموسيقي.

عاد ساجد وأخوه الموسيقي المشارك واجد مع سلمان خان في Dabangg 3، حيث تم تسجيلهما كمخرجين للموسيقى بعيدًا عن سانديب شيرودكار، أما بالنسبة للفيلم القادم، فقد اقتربوا من استراتيجية فريدة لإطلاق الأغاني، وتم إصدار النسخ الصوتية من الأغاني أولًا على قناة T-Series على YouTube قبل إصدارات الفيديو.

وقال ساجد أن الفريق بأكمله، فكر في الإستراتيجية، ولكن سلمان هو الشخص الذي يتخذ القرار النهائي عندما يتعلق الأمر بموسيقى الفيلم، إنه ماشاء الله رجل موهوب للغاية وموسيقي، ولديه موهبة لإحضار شخصيته الخاصة، وقال ساجد أثناء تفاعله مع وسائل الإعلام في احتفاله بعيد ميلاده يوم الخميس في مومباي، أنه ينصحهم بخصوص الأغنية التي ستكون مناسبة بشكل أفضل لموقف معين في الفيلم.

وأكمل ساجد، أنهم في البداية كانوا غير متأكدين من الاستراتيجية، واعتقدوا أن الأغاني قد لا تحظى بنوع من الاستجابة التي يتوقعوها، لكن سلمان خان ابتسم وقال إن هذا هو ما أراد، و ظن أن هذه الفكرة ستنجح حقًا، فقد قرروا إطلاق الأغاني، ولديهم دائمًا ثقة في أغانيهم وعرفوا أنه عندما يخرج المسار الصوتي، سيحصل على استجابة جيدة، وعتقد أنها استراتيجية رائعة، وقال ساجد أنه من الجيد أن تثير إعجاب الجمهور بموسيقى Dabangg 3.

يسجل فيلم Dabangg 3، ظهور موسكان ابنة ساجد لأول مرة، حيث سجلت أغنية Awara مع سلمان خان، وقال ساجد أن موسكان أكبر هدية هذا العام بالنسبة له،لأنها تلميذتهم وابنته، وقد عملت بِجد، وهو لا يريد التحدث عنها كثيرًا، فهو يشعر أنه ينبغي أن يسمح المرء لعمله بالتكلم نيابة عنه، لذلك أخبرها أن تركز على العمل.

وأضاف ساجد، أنه يعتقد أنها دخلت منطقة الخطر، وعليها أن تخلق طريقًا خاصًا بها، وأن أفضل ما في الأمر، هو أنها تقوم بتدريبها في الرياض كل يوم، هذه علامة جيدة، ويشعر أنه إذا كان كل طفل يعمل بجد، سيحقق النجاح، ولا يعتقد أنه فعل الكثير لإدخالها في هذه الصناعة.

فيلم Dabangg 3 من إخراج برابهو ديفا، وإنتاج سلمان خان وأرباز خان.

من المقرر أن يتم طرح الفيلم Dabangg 3 في الهند في 20 ديسمبر.
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