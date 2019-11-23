أصالة ويسرا وليلي والهام تدعمن مبادرة زينب بشير "فيها حاجة حلوة" من متحف القوات الجوية (صور)

حرص عدد من نجمات الفن علي دعم مبادرة "فيها حاجة حلوة" التي أطلقتها المهندسة زينب بشير سفيرة جمعية موناكو.

كانت في مقدمة النجمات أصالة وأولادها وليلي علوي ويسرا والهام شاهين ونجلاء بدر ورزان مغربي وايمي سالم وعدد كبير من سفراء الدول العربية وزوجاتهن والكثير من الشخصيات العامة وسيدات المجتمع.

وقام الحضور بعمل جولة داخل المتحف وتعرفوا علي إنجازات القوات الجوية.

زينب بشير، أكدت أن هذه المبادرة في حب مصر وتحرص من خلالها علي اظهار الجوانب المضيئة في تاريخ مصر من أجل إعطاء طاقة إيجابية للأجيال الجديدة، خاصة أن عمليات البناء والتنمية التي تحدث في مصر ضخمة وغير مسبوقة بسبب القيادة السياسية الحكيمة للرئيس والقوات المسلحة.

وأضافت، المبادرة انطلقت من متحف القوات الجوية نسور الجو وسوف نتواجد في كل مصر واشكر كل الحضور على دعمهم للمبادرة. ..