أول تشكيل لتوتنهام مع مورينيو.. 4-2-3-1 ومورا على حساب إيريكسين

يخوض فريق توتنهام مباراة هامة اليوم السبت، وذلك عندما يحل ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد في افتتاح مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي " البريميرليج".





وستكون مباراة اليوم الأولى للبرتغالي جوزيه مورينيو على رأس القيادة الفنية للسبيرز بعدما تم تعيينه مديرًا فنيًا الأربعاء الماضي، خلفًا للمقال الأرجنتين ماوريسيو بوتشيتشنو، والذي أقيل من منصبه على خلفية النتائج السيئة للفريق اللندني هذا الموسم.





وأعلن مورينيو تشكيل توتنهام لمباراة اليوم حيث جاء التشكيل على النحو التالي :-





حراسة المرمى: جازانيجا





خط الدفاع : أورييه - ألدرفيلد - سانشيز - دافيز





خط الوسط : داير - وينكز - ديلي ألي - لو كاس مورا - سون





خط الهجوم: هاري كين



