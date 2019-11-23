اسعار الخضروات اليوم السبت 23-11-2019 في سوق العبور.. الطماطم تستقر عند معدلاتها المرتفعة

أسعار الخضروات اليوم





عاودت اسعار الخضروات اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 حالة الاستقرار بعد ارتفاعها بشكل طفيف في سوزق العبور خلال تعاملات أمس الجمعة وكانت أسعار الخضروات والفاكهة حالة استقرار في الاسواق خلال الفترة الماضية بعد انتشار المحاصيل الجديدة واستقرار العرض والطلب في الاسواق، وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة حالة من التراجع في الأسواق المحلية بمصر خلال شهر اكتوبر الماضي الذي يعتبر شهر التراجعات بنسبة 15% عن معدلاتها السابقة، مما أسفر عن تراجع معدلات التضخم في مصر بحسب أخر الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وجاءت اخر تحديثات اسعار الخضروات اليوم على النحو التالي:





اسعار الخضروات اليوم

سجلت اسعار الطماطم اليوم ما بين 7 إلي 10 جنيها للكيلو ، فيما سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه، وارتفع سعر كيلو البطاطس ليسجل ما بين 8-10 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، وسجلت الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

















