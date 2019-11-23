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التشكيل الرسمي لبرشلونة أمام ليجانيس.. مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر رابط مجاني bein Sport
السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:43 م
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الفجر الرياضي
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أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة ليجانيس بعد قليل، على الملعب البلدي بوتاركي ، في الجولة الرابعة عشر من الليجا الإسبانية اليوم السبت.
وجاء تشكيل فالفيردي على النحو التالي:
في حراسة المرمى: شيتيغن
في خط الدفاع: واغيه - بيكيه - اومتيتي - فيربو
في خط الوسط: بوسكيتس - دي يونغ - غريزمان
في خط الهجوم: ميسي - ديمبلي - سواريز
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