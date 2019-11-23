التشكيل الرسمي لبرشلونة أمام ليجانيس.. مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر رابط مجاني bein Sport





وجاء تشكيل فالفيردي على النحو التالي:





في حراسة المرمى: شيتيغن





في خط الدفاع: واغيه - بيكيه - اومتيتي - فيربو





في خط الوسط: بوسكيتس - دي يونغ - غريزمان





في خط الهجوم: ميسي - ديمبلي - سواريز

أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة ليجانيس بعد قليل، على الملعب البلدي بوتاركي ، في الجولة الرابعة عشر من الليجا الإسبانية اليوم السبت.