Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبراء يضعون روشتة عملية لحل الأزمة العراقية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:47 م
Advertisements
الاحتجاجات العراقية
الاحتجاجات العراقية
أية سويد
Advertisements
في سبيل إنهاء الأزمة الأزمة العراقية والاستجابة لطلبات التظاهرات التي قاربت على الدخول في شهرها الثالث، بدأت القوى السياسية العراقية تبحث عن بديل لرئيس الوزاء الحالي يحظي بقبول من قبل الشارع العراقي، فيما بادر رئيس الوزراء العراقي الحالي، عادل عبد المهدي لإجراء تعديل وزاري سيُقدمه اليوم، إلا أن الأمر مرفوض برمته من قبل المتظاهرين والسياسين.

ومنذ أيام قال متحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إن رئيس الوزراء أجرى تغييرات وزارية كبرى وتم اختيار عدد من المرشحين، لتبادر أغلب القوى السياسية العراقية، للتأكيد بأن الأمور وصلت إلى مرحلة تتطلب ضرورة إيجاد بديل عن عبدالمهدي.

مسار جديد
الدكتور فراس إلياس مدير برنامج الدراسات الايرانية في مركز صنع السياسات، أوضح أن هناك طريقة وحيدة لتعديل وتصحيح المسار السياسي في العراق، وهي استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تصريف الأعمال.

وأكد فراس إلياس، في تصريح للفجر، على ضرورة يجب تشريع قوانين جديدة للانتخابات ومفوضيتها ومن ثم الذهاب للانتخابات المبكرة، وبين أن المتظاهرين أكدوا منذ اليوم الأول للتظاهرات على الأمر، وكذلك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التي زارت العراق الخميس الماضي، والمرجعية الدينية في النجف، فكلهم يرون ضرورة تشريع قوانين جديدة في هذين المجالين، لكن الأحزاب والكتل السياسية لازالت مصرة على إجراء تعديلات عليها فقط، بما يسمح لها البقاء في إطار العملية السياسية مستقبلًا.

حكومة حرة وطرد ميليشيا إيران
الكاتب الصحفي، والمحلل السياسي العراقي، الدكتور عبد الكريم الوزان، قال إنه لا حلول بالعراق سوء مغادرة السياسيين والمليشيات التابعة لإيران بالعراق، وإلغاء الدستور ووجود حكومة حرة، وتكون ممثلة لكل أطياف الشعب وتقود البلاد إلى حقبة جديدة من الوعي الثقافي والمساواة، يليها انتخابات تقرر إذا ما كان نظام الحكم رئاسي أو برلماني، مبينا أن الأمر لن يحصل إلا باستمرار الثورة التي من المحتمل أن تحصد مزيد من الاروح.
زوال الأحزاب العراقية.

وأشار الوزان إلى أن الأحزاب العراقية الحالية حاولت الهروب من الواقع الحالي لبدائل عدة ومنها منح الحكومة مهلة حتى نهاية العالم وبعدها يتم سحب الثقة منها أو إيجاد بديل لرئيس الوزراء العراقي، مؤكدا أنهم مخطئون لأن الشعب يرغب في زوال كل الأحزاب الموجودة على الساحة العراقية وعددهم 12 حزب، لأن الحكومة ما هي إلا انعكاس لهم وهم المسئولون عن الدمار والتخريب والفساد المستشري في العراق.

محاولات زائفة
الباحث الإسلامي العراقي، فاروق الظفيري بين أن محاولات الحكومة العراقية هي محاولات غير حقيقية لأنها لاتملك حلول فعليه، مبينا أن ال17 عاما الماضية، لم تقدم الحكومات المتعاقبة أي خدمة للشعب العراقي رغم الميزانيات السنوية الهائلة، لأن الحكومات المتعاقبة بعد الإحتلال لم تكن حكومات حقيقية وإنما أحزاب تابعة لدول أخرى، وقدمت مصالحها الحزبية والفئوية على مصالح الشعب العراقي، لذا أنتشر الفساد والسرقات في كل أنحاء الدولة وتدهورت كل الخدمات من الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والبنى التحتية بصورة عامة الى مستويات مخيفة لم تحدث في تاريخ العراق، كما انتشرت الأمراض والجهل والمخدرات وإنعدمت الخدمات من الصحة والكهرباء والماء الصالح للشرب ووصلت البطالة الى معدلات مخيفة رغم الميزانيات الفلكية التي صرفت خلال هذه السنوات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي وتلاه الاحتلال الايراني.

حل دولي
وأكد الظفيري أن حل الأزمة العراقية لايمكن أي يكون حل داخلي وإنما يجب أن يكون عن طريق تدخل دولي، مشيرا إلى أن العراق محتل اليوم من قبل ايران ولا توجد دولة في العراق وإنما أحزاب تتصارع على السلطة بترتيب ايراني، وشدد على ضرورة وضع العراق تحت ما يسمى بالبند السابع، عبر تبني الأمم المتحدة لعملية الحفاظ على السلم الأهلي في العراق، وإصدار قرارات ملزمة التطبيق من قبل الحكومة الموجودة، وفرض عقوبات اقتصادية أوعسكرية إن لزم الأمر حتى يتم تطبيق قراراتها، وبين أنه يمكن للدول الأعضاء بمجلس الأمن التدخل عسكريا للحفاظ على أرواح المدنيين، موضحا أن تلك العملية يجب أن يليها تعديل الدستور وإحالة رؤوس الإرهاب والسرقات في البلد من السياسيين الى المحاكم، وعمل تعداد سكاني شامل للعراق ثم بعد ذلك اجراء انتخابات تحت مراقبة كاملة من المجتمع الدولي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

روشتة عملية العراق الازمة العراقية الاحتجاجات العراقية

أخبار تهمك

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 15 ساعة

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 17 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 20 ساعة

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

منذ 19 دقيقة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ ربع ساعة

أليو ديانج يزف بشرى سارة للأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

رمضان صبحي يحسم موقف الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

موضوعات متعلقة

سياسي عراقي: قطع الانترنت لمواجهة الاحتجاجات يحمل دلالات خطيرة

الانشقاقات تهدد صفوف أكبر حلفاء إيران بالعراق

لترسيخ وجودها سياسيا وعسكريا.. إيران تسعى للسيطرة على محليات العراق

خاص| بعد اشتعال الأوضاع.. ما هي السيناريوهات المطروحة للأزمة العراقية؟

خاص| بعد اشتعال الأوضاع.. ما هي السيناريوهات المطروحة للأزمة العراقية؟

"لوقف نزيف الدم".. تفاصيل مبادرة البرلمان العراقي لوقف الاحتجاجات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status