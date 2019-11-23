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اتحاد الكرة يضغط من أجل عودة الجماهير

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:50 م
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عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
محمد الصو
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يفتح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، ملف عودة الجماهير إلى مدرجات الكرة المصرية، خلال أقرب اجتماع لأعضائه، لحسم هذا الملف مع الجهات الأمنية.

ويضغط مسؤولو الحبلاية، على الجهات المختصة من أجل عودة روح الملاعب وتنشيطها بتواجد الحضور الجماهيري، لإضفاء قوة وروح على الدوري، خاصةً بعد الظهور المشرف من الجماهير المصرية ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ويسعى مجلس الجبلاية، لاستغلال الظهور المثالي للجماهير المصرية ببطولتي الأمم الإفريقية للكبار يونيو الناضي، وبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي اُختتمت مساء أمس، والضغط لعودتهما للمباريات المحلية.

وضرب الجمهور المصري المثل في التشجيع والمساعدة في إنجاح بطولتي الكان والتي نظمتهما مصر، بعد ظهورهما بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، والذي اتفق على قدرة الجماهير المصرية في إحداث الفارق.

وتوج المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

واستضافت مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، بمشاركة 8 منتخبات تنافست على حصد ثلاث بطاقات مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتأهلت منتخبات مصر صاحب اللقب وكوت ديفوار الوصيف، وجنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث، إلى نهائيات أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.
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الكلمات المفتاحية

عودة الجماهير عمرو الجنايني الدوري المصري اخبار الرياضة اتحاد الكرة

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