سالي فؤاد تكشف سبب انفصالها عن زوجها





وشكرت سالي فؤاد، في الفيديو كل متابعيها الذين قدموا لها الدعم وأن كلامهم كان داعم لها وانها لم تكن تعرف عن كميه الحب الذي يكنوه بداخلهم لها، وعن سبب طلاقها أوضحت في كلامها أنه بسبب الحسد حيث استشهدت كلامها بتجربتها العام الماضي عندما اتصل بها زوجها علي الهواء لمعيداتها بعيد ميلادها بكلمات رومانسيه الأمر الذي جعلها تتأثر هي الأخري وتوضح أنه سند كبير لها.





وقالت سالي أن من بعد هذه المكالمه حياتها تغيرت بشكل سلبي واضح، وان هذا الموقف تكرر مره اخري عندما نشرت له فيديو تعايده هو أيضا بعيد ميلادها وشاهد هذا الفيديو ملايين حدث بعدها الكثير من المشاكل الشخصية لها.





وإختتمت كلامها بنصحيه لجمهورها وماتبعيها ألا يعرضوا حياتهم الخاصة علي سوشيل ميديا لأن الحسد ذكر في القرأن.





وقد أعلنت سالي فؤاد، الإعلامية وخبيرة التغذية، عن طلاقها عن زوجها بشكل رسمي، حيث صدمت محبيها ومتابعيها بهذا الخبر المُحزن.





ونشرت سالي فؤاد صورة على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "خبر مش حلو بس لازم يتقال، انفصلت بشكل رسمي، ادعولي الفترة الصعبة دي تعدي".





وبدأت سالي فؤاد العمل كخبيرة تغذية في 2010 في العديد من القنوات، منها "نايل فاميلي" و "قناة المحور"، قبل انتقالها مؤخرا لقناة "فتافيت".





بعد إعلان طلاقها مؤخراً نشرت الإعلامية وخبيرة التغذية سالي فؤاد، فيديو توضح فيه سبب طلاقها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".