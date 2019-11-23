البحرين: المنطقة أخذت على عاتقها الحصة الأكبر في مكافحة الإرهاب

صرح وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بأن المنطقة تحملت هجمات عدة وواجهت هجمات إرهابية بطائرات من دون طيار وصواريخ بالستية على منشآت حيوية، مؤكدًا العزمَ على الصمود والمواجهة لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، خلال مؤتمر حوار المنامة، اليوم السبت، إن المنطقة أخذت على عاتقها الحصة الأكبر في مكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة، ومواجهة الميليشيات المسلحة.

وأضاف: "لقد اخذنا على عاتقنا الحصة الاكبر في مكافحة الإرهاب وحماية حركة الملاحة ومواجهة الميليشيات المدعومة من الخارج ومعالجة أزمات اللجوء كما تحملنا هجمات عدة وواجهنا هجمات إرهابية بطائرات من دون طيار وصواريخ بالستية على منشآت حيوية".

وتابع أن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن هي حجر الأساس في الأمن الإقليمي، وقال "إذا نظرنا إلى المنطقة اليوم سنجد دولا بأهداف تنافسية، هناك دول تتطلع للتنسيق والتعاون والاستقرار، وهناك دول تسعى للهيمنة والمنافسة الضارة".

وفي تصريحات له عقب المؤتمر، قال وزير الخارجية البحريني إن دول الخليج تنتظر الإعلان السعودي الرسمي، بشأن القمة الخليجية المقبلة، معرباً عن أمله بأن تسفر القمة عن نتائج إيجابية، لصالح دول المنطقة وشعوبها.

وبشأن بملف السلام الفلسطيني الإسرائيلي، دعا وزير الخارجية البحريني، للتوصل إلى صيغة للسلام الشامل، الذي يرضي كل الأطراف.