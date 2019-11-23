أليو ديانج يزف بشرى سارة للأهلي



وأضاف أن اللاعب شارك في مران الفريق الجماعي أمس الجمعة بعد تعافيه من الإصابة وإعلان جاهزيته موضحًا أن ديانج نفذ برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية؛ من أجل التعافي من الإصابة.





يذكر أن الأهلي يختتم تدريباته غد الأحد على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الإثنين على ملعب الأخير ضمن منافسات مسابقة الدوري.

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خبرًا سارًا قبل مواجهة الجونة المقبلة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق تعافى من الإصابة في العضلة الضامة وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.