قرقاش يطالب بضرورة حل أزمة صواريخ إيران الباليستية

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، بضرورة حل أزمة صواريخ إيران الباليستية بجهود دبلوماسية إقليمية مشتركة.

وقال قرقاش، في تصريحات له في حوار المنامة، اليوم السبت، إن سياسة إيران التوسعية أحد أسباب عدم استقرار المنطقة.

وقد اعتبر قرقاش أن الاجتياح التركي لشمال سوريا يشكل خطورة على المنطقة.

وفي سياق آخر، دعت وزارة الخارجية الألمانية، النظام الإيراني لرفع الحظر على الإنترنت، والسماح للإيرانيين بأن يعبروا عن استيائهم من الوضع السياسي والاقتصادي.

وأعربت عن إدانتها استخدام قوات الأمن الإيرانية القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وطالبتها بضبط النفس.

وانتقدت التقارير التي تتحدث عن مقتل أكثر من مئة إيراني في الاحتجاجات التي اندلعت عقب رفع أسعار البنزين والغاز.

تغريدة ترامب تزامنت مع كشف تقارير حقوقية أن حصيلة اعتقالات احتجاجات البنزين في إيران وصلت إلى 3000 شخص على الأقل في 12 محافظة.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الإيرانيون على عدم الإفصاح عن أعداد قتلى الاحتجاجات التي دخلت يومها السابع منذ الجمعة الماضي، إضافة إلى المعتقلين إثر مظاهرات شعبية اندلعت ضد قرار زيادة سعر البنزين لثلاثة أضعاف.