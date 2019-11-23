اسعار العملات اليوم في مصر السبت 23 نوفمبر 2019.. أداء مستقر للعملات العربية في البنوك

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري





سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.7935 جنيهًا للشراء 17.9272 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.7935 جنيهًا للشراء 20.9518 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.1973 جنيهًا للشراء 16.3192 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصرى نحو 14.7779 جنيهًا للشراء 14.8918 جنيهًا للبيع.





اسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري

سجل متوسط سعر ريال سعودي مقابل الجنيه المصري 4.2809 جنيهًا للشراء 4.3129 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.8708 جنيهًا للشراء 53.2810 جنيهًا للبيع، وجسل متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3704 جنيهًا للشراء 4.4037 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2837 جنيهًا للشراء 2.3014 جنيهًا للبيع





اسعار العملات في البنوك المصرية موضحة في الجدول الاتى.





العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0548 16.1740 يورو 17.7935 17.9272 جنيه إسترليني 20.7909 20.9518 فرنك سويسري 16.1973 16.3192 100 ين ياباني 14.7779 14.8918 ريال سعودي 4.2809 4.3129 دينار كويتي 52.8708 53.2810 درهم اماراتي 4.3704 4.3129 اليوان الصيني 2.2837 2.3014



