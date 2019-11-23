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اسعار العملات اليوم في مصر السبت 23 نوفمبر 2019.. أداء مستقر للعملات العربية في البنوك
السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
واصلت اسعار العملات اليوم في مصر استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الاسبوعية اليوم السبت 23 نوفمبر، وكانت اسعار العملات شهدت حالة من التباين مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الاسبوع الماضي، بينما كان الدولار العملة الوحيد التى واصلت تراجعها مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة حالية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مصر.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري
سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.7935 جنيهًا للشراء 17.9272 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.7935 جنيهًا للشراء 20.9518 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.1973 جنيهًا للشراء 16.3192 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصرى نحو 14.7779 جنيهًا للشراء 14.8918 جنيهًا للبيع.
اسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري
سجل متوسط سعر ريال سعودي مقابل الجنيه المصري 4.2809 جنيهًا للشراء 4.3129 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو52.8708 جنيهًا للشراء 53.2810 جنيهًا للبيع، وجسل متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3704 جنيهًا للشراء 4.4037 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو2.2837 جنيهًا للشراء 2.3014 جنيهًا للبيع
اسعار العملات في البنوك المصرية موضحة في الجدول الاتى.
العملة
شراء
بيع
دولار أمريكي
16.0548
16.1740
يورو
17.7935
17.9272
جنيه إسترليني
20.7909
20.9518
فرنك سويسري
16.1973
16.3192
100 ين ياباني
14.7779
14.8918
ريال سعودي
4.2809
4.3129
دينار كويتي
52.8708
53.2810
درهم اماراتي
4.3704
4.3129
اليوان الصيني
2.2837
2.3014
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